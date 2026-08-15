Emirdağ'da Yaz Kur'an Kursları Etkinliği - Son Dakika
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Emirdağ'da Yaz Kur'an Kursları Etkinliği

Emirdağ\'da Yaz Kur\'an Kursları Etkinliği
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Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı'nda Emirdağ'da öğrencilere eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, "Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı" çerçevesinde camilerde eğitim gören öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Melek Camii'nde gerçekleştirilen programa, Emirdağ Müftülüğü manevi danışmanları Ali İhsan Akar ve Yusuf İçel'in rehberliğinde, GSB Emirdağ Gençlik Merkezi iş birliğiyle çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda öğrenciler; cami oyunları, geleneksel sokak oyunları ve çeşitli eğitici etkinliklerle hem eğlendi hem de keyifli vakit geçirdi.

Programa katılan Emirdağ Müftü Vekili Şuayıb Aydınlıoğlu da öğrencilerle sohbet ederek onların heyecanına ortak oldu.

Programın sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: İHA

Etkinlik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Emirdağ'da Yaz Kur'an Kursları Etkinliği - Son Dakika

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