Engelli öğrenci danışmanları KBÜ\'de düzenlenen toplantıda bir araya geldi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Engelliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, akademik birimlerde görev yapan engelli öğrenci akademik ve idari danışmanlarına yönelik toplantı düzenlendi.

Karabük Üniversitesi Engelliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen toplantıda, engelli öğrencilerin ihtiyaçları, danışmanların sorumlulukları ve erişilebilirlik uygulamaları ele alındı.

Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsa Özkan ile müdür yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Kolukısa ve Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Hayriye İnci'nin yürüttüğü toplantıda, engelli öğrencilerin eğitim süreçlerindeki ihtiyaçları, danışmanların görev ve sorumlulukları ile birimlerden iletilen talepler değerlendirildi.

DANIŞMANLAR SORUN VE ÖNERİLERİNİ PAYLAŞTI

Toplantıda danışmanlar, görev yaptıkları birimlerde karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı. Görüşmelerde ders ve sınav uyarlamaları, ders materyallerinin erişilebilirliği ve fiziksel erişilebilirlik konuları öne çıktı.

Öğrencilerin eğitim süreçlerine eşit ve etkin katılımını desteklemek amacıyla akademik birimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak uygulama çerçevesi oluşturulmasının önemi vurgulandı.