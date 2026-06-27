Engelliler Enstitüsü Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Engelliler Enstitüsü Mezuniyet Töreni

Engelliler Enstitüsü Mezuniyet Töreni
27.06.2026 15:11
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Anadolu Üniversitesi'nde engelli öğrencilerin mezuniyet töreni coşkuyla kutlandı.

Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü tarafından "2025-2026 Yunus Emre Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni", Engelliler Araştırma Enstitüsü Bahçesinde gerçekleştirildi. Ailelerin ve akademisyenlerin yoğun katılım gösterdiği törende, enstitü bünyesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan özel gereksinimli çocukların mezuniyet gururu ve mutluluğu paylaşıldı.

"Bu mezuniyet sevginin, ilginin, sabrın ve özverinin emeğidir"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Engelliler Araştırma Enstitüsü'nün Türkiye'deki öncü ve tekil rolüne dikkat çekerek mezun olan çocukları ve ailelerini tebrik etti. Rektör Adıgüzel konuşmasında şunları söyledi:

"Enstitü Türkiye'de alanında kurulmuş ilk ve halen tek enstitü olma özelliğini gösteriyor. Biz sadece bilimsel çalışmalar yapan bir üniversite değiliz aynı zamanda insana dokunan bölümleriyle önde olan bir üniversiteyiz. Bu mezuniyet töreninde belki eğitimden daha çok sevginin, ilginin, sabrın ve özverinin emeğiyle bugün bu çocuklarımızı buradan mezun ediyoruz. Sevgisiz hiçbir şeyin başarılamayacağını bugün bu çocuklarımız bize gösteriyor."

"Çocuklarla yaptığımız çalışmalar en az akademik çalışmalarımız kadar kıymetlidir"

Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Onur Kurt ise enstitünün uluslararası düzeydeki akademik başarılarının yanı sıra çocuklara verilen doğrudan eğitimin en büyük öncelikleri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kurt, "Enstitümüzde hem çocuklarla yapılan çalışmalar hem de akademik çalışmalar devam etmektedir. Şunu söylemek isterim ki çocuklarla yaptığımız çalışmalar en az akademik çalışmalarımız kadar kıymetlidir. Hatta akademik çalışmalarımız, çocuklarımızla yapılan çalışmaların kalitesini artırmak içindir. Tüm çocuklarımızın yolu açık olsun" şeklinde konuştu.

"Bizler anne baba olarak çok ayrı bir eğitim aldık"

Törende veliler adına söz alan Zuhal Çiftçi, çocuklarının enstitü sayesinde kat ettiği mesafeyi ve aile eğitiminin önemini vurguladı. Çiftçi, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımın otizmli olduğunu öğrendiğim o gün çok zordu ama bugün 'İyi ki bu kapıdan içeri girmişim' diyorum. Öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle eğitime başladık. Çocuklarımız burada ayrı eğitim, bizler anne baba olarak çok ayrı bir eğitim aldık. Artık onların dilinden konuşabiliyoruz. Emeği olan tüm akademisyenlere ve fedakar öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum."

Mezuniyet töreni kapsamında Engelliler Araştırma Enstitüsü öğrencilerine diplomaları Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Prof. Dr. Onur Kurt, Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, Prof. Dr. Güzin Karasu Sivas ve Prof. Dr. Uğur Sak tarafından diplomaları takdim edildi.

Program, öğrencilerin büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiği geleneksel kep atma seremonisi ve ardından düzenlenen çeşitli eğlenceli etkinliklerin ardından sona erdi.

Programa; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Onur Kurt, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Güzin Karasu Sivas ve ÜYEP Kurucu Müdürü Prof. Dr. Uğur Sak ile akademisyenler, öğretmenler, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Engelliler Enstitüsü Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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