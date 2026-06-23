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Erasmus+ Projesi Başarı Belgeleri

Erasmus+ Projesi Başarı Belgeleri
23.06.2026 15:36
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Vali Aydoğdu, Erasmus+ projelerinde görev alan öğretmenlere başarı belgelerini takdim etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erasmus+ projelerinde görev alan öğretmenlerle bir araya gelerek başarılı çalışmaları dolayısıyla başarı belgelerini takdim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte, 2025 yılı içerisinde yürütülen Erasmus+ projelerinde görev alan ve kentin eğitim vizyonuna katkı sunan öğretmenlerle buluştu.

Açıklamada, yıl boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda Erasmus+ projeleri kapsamında Erzincan'a toplam 251 bin 30 avro Avrupa Birliği hibesi kazandırıldığı belirtildi.

Projeler kapsamında 5 farklı Avrupa ülkesine gerçekleştirilen 12 uluslararası hareketlilik programının başarıyla tamamlandığı, bu faaliyetler sayesinde 73 öğretmen ve idareci ile 72 öğrencinin olmak üzere toplam 145 kişinin uluslararası tecrübe edinme fırsatı yakaladığı ifade edildi.

Programda konuşan Aydoğdu, okullarda gerçekleştirilen yöntem gözlemleri ve öğrencilerin yurt dışı staj deneyimleri sayesinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin önemli uluslararası vizyonlar kazandığını belirtti.

Avrupa'daki iyi uygulama örnekleri ile modern eğitim metotlarının yerinde incelenmesinin yerel eğitim kalitesine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Aydoğdu, projelerin hayata geçirilmesinde emeği bulunan eğitim camiasına teşekkür etti.

Program sonunda Aydoğdu, Erasmus+ projelerinde aktif görev alarak başarı gösteren öğretmenlere başarı belgelerini verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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