Erasmus+ Projesi ile Kültürlerarası Etkileşim
24.05.2026 09:38
Türkiye, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve İspanya'nın projesinde öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve İspanya ortaklığında yürütülen proje için her ülkeden 2 öğretmen ve 3 öğrenci katılım sağlayarak kültürlerarası etkileşim ve bilgi paylaşımı fırsatı elde etti.

Türkiye, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve İspanya ortaklığında yürütülen projenin, uluslararası iş birliği ve mesleki eğitimin geliştirilmesi açısından önemli kazanımlar sağladığı bildirildi.

Eğitim faaliyetleri süresince özellikle işyeri entegrasyonu, mesleki eğitimin iş gücü piyasasıyla uyumu ve genç işsizliğiyle mücadele konularının ele alındığı, proje kapsamında her ülkeden 2 öğretmen ve 3 öğrenci katılım sağlayarak kültürlerarası etkileşim ve bilgi paylaşımı fırsatı elde ettiği açıklandı.

Okul Müdürü Şahin Albayrak, Erasmus+ projelerinin yalnızca akademik değil; aynı zamanda sosyal ve kültürel açıdan da unutulmayacak deneyimler sunduğunu ifade ederek, "Erasmus+ bir fırsat eğitimidir. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin farklı kültürlerle etkileşim kurması, onların kişisel ve mesleki gelişimlerine büyük katkı sağlamaktadır. Okulumuzda eğitim ve öğretim standartlarını daha üst seviyelere taşımak adına uluslararası projelere destek vermeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

İngilizce Öğretmeni Ebru Karaca da, meslek lisesi öğrencilerinin yabancı dil yeterliliğinin önemine dikkat çekerek, günümüz iş dünyasında en az bir yabancı dili etkin şekilde kullanabilmenin büyük bir gereklilik haline geldiğini vurguladı. Karaca, ayrıca projenin, güncel sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen yapısıyla dikkat çektiğini belirterek, genç işsizliğine yönelik çözüm yollarının uluslararası iş birliği çerçevesinde araştırıldığını ifade etti.

Proje Koordinatörü Ahmet Güney ise, Erasmus+ projelerinin eğitime çok yönlü katkılar sunduğunu belirterek, öğrenmenin yaparak ve yaşayarak gerçekleşmesinin öğrenciler üzerinde daha kalıcı etkiler bıraktığını kaydetti. Güney, "Ayrıca farklı kültürlerin birbirini tanımasının ve kültürel çeşitliliğin yakından deneyimlenmesinin, öğrencilerin sosyal gelişimleri ve dünya görüşlerinin genişlemesi açısından büyük önem taşımaktadır" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
