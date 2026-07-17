ERÜ Edebiyat Fakültesi'nde 450 öğrenci mezun oldu - Son Dakika
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ERÜ Edebiyat Fakültesi'nde 450 öğrenci mezun oldu

ERÜ Edebiyat Fakültesi\'nde 450 öğrenci mezun oldu
17.07.2026 12:16  Güncelleme: 12:17
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Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 39. dönem mezunlarını verdi. Düzenlenen törende 450 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 39. Dönem mezunlarını verdi. Program kapsamında 450 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye başkanı Mustafa Yalçın, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Güner, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Üniversitelerin ürettiği bilgi ile topluma katkı sağlamaları gerektiğine dikkat çekerek; "Üniversiteler lokomotif olmalı, öncü olmalı ve sadece şehrinin değil, ülkenin gelişimine de katkıda bulunmalıdır. Biz üniversite olarak bu amaçlarla, bu gaye ile durmadan çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi. Edebiyat Fakültesi Dekanı Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Güner yaptığı konuşmada "Edebiyat fakülteleri bir toplumun hafızası, dili, kültürü ve ruhudur. Bizler Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi olarak kurulduğumuz günden bu yana evrensel değerleri özümsemiş, eleştirel düşünebilen kendi kültürünü ve tarihini derinlemesine tanıyan, araştıran ve sorgulayan aydınlar yetiştirmeyi görev edindik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Dilek Serin, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kayseri, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ERÜ Edebiyat Fakültesi'nde 450 öğrenci mezun oldu - Son Dakika

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