Erciyes Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Erciyes Üniversitesi Mezuniyet Töreni
09.07.2026 10:07
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ERÜ Eğitim Fakültesi'nde 400 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Tören, anlamlı konuşmalarla renklendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim Fakültesi tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Program kapsamında 400 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güçlü, öğretim üyeleri, aileler ve öğrenciler katıldı. Törenin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek; "Eğitim fakültesi yalnızca diploma veren bir kurum değil. Bilgiyi, ahlakı, değerleri, sorumluluğu ve insan sevgisini geleceğe taşıyan öğretmenler yetiştiren bir yuvadır" dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, şunları kaydetti;

"Sevgili mezunlarımız, bugünden itibaren sadece kendi hayatınıza yetiştirdiğiniz her öğrencinin hayatına dokunacaksınız. Bir öğretmenin etkisi sınıfın duvarlarıyla sınırlı değildir. Bazen bir söz, bazen bir davranış Bazen de gösterdiği güven, bir çocuğun bütün geleceğini şekillendirebilir. Bu büyük sorumluluğu bilgiyle, vicdanla, milli ve manevi değerlerle ve adalet duygusuyla taşıyacağınıza yürekten inanıyorum."

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güçlü ise törende yaptığı konuşmada; "Bugün burada sadece bir mezuniyet kutlamıyor, aynı zamanda ülkemizin geleceğini şekillendirecek öğretmenlerimizi uğurluyoruz. Çünkü öğretmenlik yalnızca bilgi aktaran bir meslek değil, insan yetiştiren ve geleceği inşa eden kutsal bir sorumluluktur. Tarih boyunca güçlü devletlerin ve kalıcı medeniyetlerin temelinde eğitime ve öğretmene verilen değer yerleştirilmiştir" diye konuştu.

Tören, öğrencilerin keplerini hep birlikte fırlatmalarının ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Erciyes, Kültür, Eğitim, Tören, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erciyes Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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