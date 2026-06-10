ERÜ Turizm Fakültesi 17. dönem mezunlarını verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ERÜ Turizm Fakültesi 17. dönem mezunlarını verdi

ERÜ Turizm Fakültesi 17. dönem mezunlarını verdi
10.06.2026 17:48  Güncelleme: 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi 2025-2026 eğitim yılı 17. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. 102 öğrencinin mezun olduğu törende Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, sürekli gelişim vurgusu yaptı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı 17. dönem mezunlarını verdi. Program kapsamında 102 öğrenci mezun oldu.

Turizm Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ufuk Sekmen ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun törende yaptığı konuşmada, Erciyes Üniversitesi olarak tüm fakültelerin eşdeğer kalite ve gelişmişlik düzeyine ulaşmasına önem verdiklerini belirtti. Turizm Fakültesi'nin özellikle Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün gelişimi için önemli destekler sağladıklarını ifade eden Prof. Dr. Altun, mezun öğrencilerin yetişmesinde ailelerin büyük emekleri bulunduğunu vurguladı. Konuşmasında öğrencilerin mezuniyet sonrasında kendilerini geliştirmeye devam etmeleri gerektiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Altun, "Diplomayı aldık, bundan sonra bir şey yapmamıza gerek yok anlayışını kabul etmiyoruz. Kendinizi sürekli geliştirmeli ve yenilikleri takip etmelisiniz" diye konuştu.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü ise konuşmasında fakülteleri hakkında bilgiler vererek, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Zübeyde Özlem Parlak Biçer, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi, öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya atması ve mezuniyet pastasının kesilmesiyle son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Erciyes, Rektör, Eğitim, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ERÜ Turizm Fakültesi 17. dönem mezunlarını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar
Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı’yı atadı Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı'yı atadı
Antalya’da SGK’ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı Antalya'da SGK'ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı
45 yaşındaki Daniel Güiza’dan kariyerinin 18. imzası 45 yaşındaki Daniel Güiza'dan kariyerinin 18. imzası
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı

17:33
Kılıçdaroğlu’nun “Sadece onu affetmem“ dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu'nun "Sadece onu affetmem" dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
17:21
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:24
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
16:03
Dev bankadan altın fiyatları için “Yok artık“ dedirtecek tahmin
Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 18:17:22. #7.12#
SON DAKİKA: ERÜ Turizm Fakültesi 17. dönem mezunlarını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.