ERÜ Turizm Fakültesi 17. dönem mezunlarını verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı 17. dönem mezunlarını verdi. Program kapsamında 102 öğrenci mezun oldu.

Turizm Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ufuk Sekmen ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun törende yaptığı konuşmada, Erciyes Üniversitesi olarak tüm fakültelerin eşdeğer kalite ve gelişmişlik düzeyine ulaşmasına önem verdiklerini belirtti. Turizm Fakültesi'nin özellikle Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün gelişimi için önemli destekler sağladıklarını ifade eden Prof. Dr. Altun, mezun öğrencilerin yetişmesinde ailelerin büyük emekleri bulunduğunu vurguladı. Konuşmasında öğrencilerin mezuniyet sonrasında kendilerini geliştirmeye devam etmeleri gerektiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Altun, "Diplomayı aldık, bundan sonra bir şey yapmamıza gerek yok anlayışını kabul etmiyoruz. Kendinizi sürekli geliştirmeli ve yenilikleri takip etmelisiniz" diye konuştu.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü ise konuşmasında fakülteleri hakkında bilgiler vererek, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Zübeyde Özlem Parlak Biçer, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi, öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya atması ve mezuniyet pastasının kesilmesiyle son buldu. - KAYSERİ