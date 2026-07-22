Erfelek\'te Yaz Kur\'an Kursu Başladı

Sinop'un Erfelek ilçesinde Merkez Büyük Cami'nde düzenlenen yaz Kur'an kursu, eğitim ve sosyal etkinliklerle devam ediyor.

Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitiminin verildiği kurs kapsamında öğrenciler, çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlerle de bir araya geliyor. Düzenlenen etkinliklerle çocukların hem manevi gelişimlerine katkı sağlanması hem de yaz tatillerini verimli geçirmeleri hedefleniyor.

Yetkililer, yaz Kur'an kursuna öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, etkinliklerin belirlenen program doğrultusunda sürdürüleceğini ifade etti. - SİNOP