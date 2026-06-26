ERÜ, Dünya Sıralamasında 27 Basamak Yükseldi - Son Dakika
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ERÜ, Dünya Sıralamasında 27 Basamak Yükseldi

ERÜ, Dünya Sıralamasında 27 Basamak Yükseldi
26.06.2026 13:38
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Erciyes Üniversitesi, URAP 2025-2026 sıralamasında dünya genelinde 996. sıraya yükseldi.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı, 2025-2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması sonuçlarını açıkladı.

Dünyada en fazla bilimsel makale yayımlamış 3.500 üniversite arasından, altı akademik üretkenlik göstergesine (Makale Sayısı, Atıf Sayısı, Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, Toplam Yayın Etkisi, Toplam Atıf Etkisi ve Uluslararası İş Birliği) göre puanlanan ilk 3 bin üniversite belirlenerek sıralandı. Açıklanan sonuçlara göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ), URAP 2025-2026 Dünya Sıralaması'nda toplam puanını geçen yıla göre 5,58 puan artırarak 282,27 puana yükseltmiş ve dünya üniversiteleri arasında 996. sırada, Türkiye üniversiteleri arasında ise 15. sırada yer aldı. Üniversite, bu sonuçla dünya sıralamasında geçen yılki 1023. konumundan 27 basamak birden yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

ERÜ'de, özellikle Atıf Sayısı, Toplam Yayın Etkisi ve Toplam Atıf Etkisi göstergelerinde kayda değer bir artış sağlamış; bu yükseliş, son yıllarda araştırma kalitesine ve atıf performansına yönelik yürütülen çalışmaların somut bir karşılığı oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Erciyes, Eğitim, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ERÜ, Dünya Sıralamasında 27 Basamak Yükseldi - Son Dakika

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