ERÜ İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi, 20. dönem mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, mezun olan kızına diplomasını kendisi verdi.

ERÜ Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Törende fakültede öğrenim gören 415 öğrenci mezun olurken, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce de kızının mezuniyet törenine katıldı. Kadir Gökce, Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan kızına diplomasını kendi elleriyle verirken duygusal anlar yaşandı. - KAYSERİ