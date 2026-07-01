ERÜ İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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ERÜ İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni

ERÜ İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni
01.07.2026 18:17
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ERÜ'de 415 öğrenci mezun olurken, Emniyet Müdürü Kadir Gökce kızına diplomayı verdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi, 20. dönem mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, mezun olan kızına diplomasını kendisi verdi.

ERÜ Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Törende fakültede öğrenim gören 415 öğrenci mezun olurken, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce de kızının mezuniyet törenine katıldı. Kadir Gökce, Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan kızına diplomasını kendi elleriyle verirken duygusal anlar yaşandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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