ERÜ Rektörü Altun kampüste taksi esnafıyla çay içip öğrencilerle sohbet etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; kampüste yürüyüş sırasında yolda karşılaştığı öğrenciler ile yakından ilgilenerek, taksi durağı esnafı ile çay içti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, kampüs içerisinde gerçekleştirdiği yürüyüş esnasında taksi durağı esnafının çay ikramını geri çevirmedi. Durakta çay içerek esnaf ile sohbet eden Rektör Prof. Dr. Altun, talep ve isteklerini de dinledi. Durak ziyaretinin ardından kampüs içerisinde yürüyen Rektör Prof. Dr. Altun, yolda karşılaştığı öğrencilerle de selamlaşarak sohbet etti.

Öğrencilerin görüşlerini dinleyen ve onlarla yakından ilgilenen Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilere başarılar diledi.