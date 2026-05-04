Erzincan Belediyesi personeline güvenli sürüş eğitimi
Erzincan Belediyesi personeline güvenli sürüş eğitimi

Erzincan Belediyesi personeline güvenli sürüş eğitimi
04.05.2026 17:28  Güncelleme: 17:29
Erzincan Belediyesi tarafından personelin trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla "Güvenli Sürüş Teknikleri" eğitimi düzenlendi.

Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, belediye hizmet binasındaki Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimi uzman eğitmen Tamer Yapıcı verdi.

Eğitime, belediyenin farklı birimlerinde görev yapan şoför personel katıldı. Programda trafik kuralları, defansif sürüş teknikleri, kaygan zeminlerde araç kontrolü, ani fren ve kaçış manevraları ile risk yönetimi gibi konularda bilgi aktarıldı.

Ayrıca doğru frenleme yöntemleri ve araç hakimiyetini artırmaya yönelik uygulamalı bilgiler de paylaşıldı. Eğitimde, trafikte karşılaşılabilecek risklere karşı doğru refleks geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Teorik bilgilerle birlikte gerçek yaşam örneklerinin de ele alındığı eğitim programının, personelin güvenli sürüş alışkanlıklarını geliştirmeyi hedeflediği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

