Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Kuyrukluyıldız işçi personelle buluştu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Kuyrukluyıldız işçi personelle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, işçi personelle kahvaltıda bir araya geldi. Personelin görüş ve önerilerini dinleyen Kuyrukluyıldız, özverili çalışmalardan dolayı teşekkür edip kurumsal hedeflere ulaşmaya katkı vurgusu yaptı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, üniversitede görev yapan işçi personelle kahvaltı programında bir araya geldi.
Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun da katıldı.
Personelle sohbet ederek görüş ve önerilerini dinleyen Kuyrukluyıldız, üniversitenin gelişiminde tüm çalışanların katkısının önem taşıdığını belirtti.
Özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür eden Kuyrukluyıldız, birlik ve dayanışma içerisinde yürütülen çalışmaların kurumsal hedeflere ulaşılmasına katkı sunduğunu ifade ederek çalışanlara görevlerinde başarı diledi.
Program, günün anısına fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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