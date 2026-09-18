Erzincan'da 112 personeline yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da 112 personeline yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan\'da 112 personeline yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı yapıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği, 112 Acil Çağrı Merkezi personeline yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı düzenledi. Eğitimde teorik bilgilerin ardından personel, kuru kimyevi tozlu portatif söndürme cihazlarıyla mutfak ve sıvı yangınlarına müdahale tekniklerini uygulamalı deneyimledi.

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi personeline yönelik yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitimde katılımcılara yanma ve yangın bilgisi, yangından korunma tedbirleri, yangın söndürme maddeleri ve yöntemleri ile acil müdahale ve tahliye konularında teorik bilgiler aktarıldı.

Eğitimin uygulamalı bölümünde ise özellikle mutfak ve sıvı yangınlarına müdahale yöntemleri gösterildi.

112 Acil Çağrı Merkezi personeli, kuru kimyevi tozlu portatif yangın söndürme cihazlarını kullanarak yangınlara doğru ve etkili müdahale tekniklerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Eğitim ve tatbikatla personelin yangınlara karşı bilinçlendirilmesi ve olası acil durumlarda doğru müdahale yöntemlerinin pekiştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA
Erzincan BelediyesiAcil DurumErzincanİtfaiyeGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı
Öğretmeni 8 kurşunla öldüren sanık savunmada ’6 milyon TL borcu vardı’ dedi Öğretmeni 8 kurşunla öldüren sanık savunmada '6 milyon TL borcu vardı' dedi
Geri dönüşüm iadesi yaparken fenalaştı Mudanya’da 66 yaşındaki adam kurtarılamadı Geri dönüşüm iadesi yaparken fenalaştı! Mudanya'da 66 yaşındaki adam kurtarılamadı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti
Divriği’de kaybolan 11 aylık Büşra için soruşturma derinleşti: Babanın borçlu olduğu kişi yakalandı Divriği'de kaybolan 11 aylık Büşra için soruşturma derinleşti: Babanın borçlu olduğu kişi yakalandı
Fransa’da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi Fransa'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi
09:25
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna
09:09
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
09:07
Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım’ın telefonundan ayırmadı
Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım'ın telefonundan ayırmadı
08:57
Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı
Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı
08:13
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
08:01
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 15 gözaltı
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 15 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 09:30:35. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da 112 personeline yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement