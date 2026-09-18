Erzincan\'da 112 personeline yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı yapıldı

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi personeline yönelik yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitimde katılımcılara yanma ve yangın bilgisi, yangından korunma tedbirleri, yangın söndürme maddeleri ve yöntemleri ile acil müdahale ve tahliye konularında teorik bilgiler aktarıldı.

Eğitimin uygulamalı bölümünde ise özellikle mutfak ve sıvı yangınlarına müdahale yöntemleri gösterildi.

112 Acil Çağrı Merkezi personeli, kuru kimyevi tozlu portatif yangın söndürme cihazlarını kullanarak yangınlara doğru ve etkili müdahale tekniklerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Eğitim ve tatbikatla personelin yangınlara karşı bilinçlendirilmesi ve olası acil durumlarda doğru müdahale yöntemlerinin pekiştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.