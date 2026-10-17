Erzincan'da 277 okulda çevre denetimi yapıldı, 1.779 kişi sorgulandı - Son Dakika
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Erzincan'da 277 okulda çevre denetimi yapıldı, 1.779 kişi sorgulandı

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Erzincan\'da 277 okulda çevre denetimi yapıldı, 1.779 kişi sorgulandı
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Erzincan'da 14 Eylül 2026'dan itibaren okul çevrelerinde yürütülen denetimlerde 277 okul kontrol edildi, 1.779 kişinin sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 69 okul servis aracında olumsuzluğa rastlanmazken, toplam 246 bin 974 lira idari para cezası uygulandı.

Erzincan'da öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde yürütülen denetimlerde 277 okul kontrol edildi, 1.779 kişinin sorgulaması yapıldı.

Valilik koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı.

Bu kapsamda 125 okulda 104 bahçe görevlisi, 126 okulda 105 okul polisi görevlendirildi. Okul giriş ve çıkışlarında güvenliğin sağlanması amacıyla 81 rütbeli personel Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi olarak görevlendirilirken, 49 resmi ve sivil motorize ekip de okul çevrelerinde görev yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Eylül 2026'dan itibaren gerçekleştirilen denetimlerde 277 okul kontrol edildi, 1.779 kişinin sorgulaması yapıldı. Ayrıca 56 umuma açık yer ile 81 park ve bahçe denetlenirken, 817 araç sorgulandı ve 12 araçta arama gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında 69 okul servis aracı da kontrol edildi. Servis araçlarına yönelik kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında toplam 246 bin 974 lira idari para cezası uygulandığı belirtilerek, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim alabilmeleri için okul çevrelerindeki güvenlik tedbirleri ve denetimlerin sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İHA
ErzincanGüvenlikGüncelEğitimEylülSon Dakika

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