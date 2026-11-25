Erzincan'da çöpe atılan bir hediye paketinden çıkan öğrencilerin öğretmenleri için hazırladığı çiçekler ve mektuplar, görenleri duygulandırdı.

Olay, Erzincan'ın İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Çöpte bulunan bir hediye paketini açan vatandaşlar, içerisinden öğrencilerin öğretmenlerine kendi elleriyle hazırladığı çiçekler ve duygu yüklü mektuplar çıktığını gördü.

Mektuplardan birinde yer alan, "Sen benim meleğimsin, sen benim papatyamsın. Seni çok seviyorum." ifadeleri dikkat çekti.

Öğrencilerin emek ve sevgisini yansıtan hediyelerin çöpe atılmış olması üzüntüye neden olurken, hediyelerin kim tarafından ve hangi nedenle çöpe bırakıldığı öğrenilemedi.

Olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine konu Türkiye gündemine taşındı. Öğrencilerin öğretmenlerine duyduğu sevgi ve emekle hazırladığı hediyelerin çöpte bulunması, sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.