Erzincan Belediyesi itfaiye personelinin mesleki eğitimleri sürüyor

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "İtfaiyecilik, Yangın Önleme ve Söndürme Kurs Programı" kapsamında itfaiye personeline yönelik mesleki eğitimler devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 60 saatlik kurs programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle personelin yangın ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

İtfaiye Eğitim Amirliği tarafından yürütülen üçüncü grup eğitimlerinde, personel teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla farklı yangın ve kurtarma senaryolarına hazırlanıyor.

İtfaiye Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde, yangın atak konteynırı, yangın ve duman gözlem istasyonu ile yangın evi labirentinde çalışmalar yapılırken, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme, kazazede arama ve kurtarma, elektrik, mutfak ve endüstriyel yangınlara müdahale teknikleri uygulamalı olarak gösteriliyor.

Program kapsamında ayrıca ev ve iş yeri yangınları ile katı, sıvı ve gaz yangınlarına doğru müdahale yöntemleri, rafineri, tank, tanker yangınları ve gaz kaçağı gibi endüstriyel risklere yönelik müdahale teknikleri de gerçeğe yakın senaryolar eşliğinde personelin kullanımına sunuluyor.

Açıklamada, gerçek olayları aratmayan simülasyonlarla gerçekleştirilen eğitimlerle personelin kriz anlarında hızlı, doğru ve koordineli hareket etme kabiliyetinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtilerek, vatandaşların can ve mal güvenliğinin en üst seviyede korunması amacıyla mesleki eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi. - ERZİNCAN