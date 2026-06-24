Erzincan\'da İzcilik Kampı Düzenlendi

Erzincan'da düzenlenen izcilik kampında bir araya gelen gençler, doğayla iç içe 3 gün geçirerek çeşitli eğitim ve etkinliklere katıldı.

Erzincan İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şemseddin Uçar Camii Külliyesi ile Şemseddin Uçar Spor Kulübünce, Erzincan Müftülüğü Gençlik Hizmetleri ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün katkılarıyla Refahiye ilçesindeki Dumanlı Yaylası İzcilik Kampı gerçekleştirildi.

2 gece 3 gün süren kamp programında öğrenciler, doğa şartlarında yaşam becerileri kazanırken sosyal, kültürel ve manevi içerikli faaliyetlere katıldı.

Kampın ilk gününde Sivas'tan gelen izci gruplarıyla bir araya gelen gençler, çeşitli etkinliklerle kaynaşma fırsatı buldu. Katılımcılar daha sonra kamp alanında temizlik ve düzenleme çalışmaları yaptı.

Öğrencilerin konaklayacağı alanların belirlenmesinin ardından mutfak ve nöbet görevleri planlandı. Ormanlık alandan çevreye zarar verilmeden toplanan kuru dallarla kamp ateşi yakıldı.

Program kapsamında açık alanda oluşturulan namazgahta beş vakit namaz cemaatle kılınırken, çeşitli sohbet ve eğitim programları düzenlendi. Gençlere temizlik, abdest, namaz, sofra adabı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi konularında bilgiler verildi.

Kamp boyunca öğrenciler çadır kurma, ateş yakma, semaver hazırlama ve çay demleme gibi uygulamalı faaliyetlere katıldı. Ayrıca doğa yürüyüşleri ve parkur etkinlikleri gerçekleştirildi.

Gece saatlerinde nöbet sistemiyle kamp alanının güvenliğini sağlayan gençler, sorumluluk alma ve ekip çalışması konusunda deneyim kazandı.

Akşamları kamp ateşi etrafında ilahi ve marşların seslendirildiği etkinliklerde öğrenciler bir araya gelirken, sabahları düzenlenen bayrak törenleriyle program devam etti.

Yetkililer, kampın gençlerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra paylaşma, dayanışma ve sorumluluk bilincinin güçlenmesine de katkıda bulunduğunu belirtti. - ERZİNCAN