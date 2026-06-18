Fevziefendi İlkokulu öğrencilerinden yıl sonu şenliği - Son Dakika
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Fevziefendi İlkokulu öğrencilerinden yıl sonu şenliği

Fevziefendi İlkokulu öğrencilerinden yıl sonu şenliği
18.06.2026 09:20  Güncelleme: 09:22
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Erzincan Fevziefendi İlkokulu öğrencileri, yıl sonu şenliğinde geri dönüşüm defilesi, konser ve yarışmalarla eğitim yılını tamamladı.

Erzincan Fevziefendi İlkokulu öğrencileri, yıl sonu şenliğinde hazırladıkları gösteri, konser, yarışma ve geri dönüşüm temalı etkinliklerle eğitim öğretim yılını tamamlamanın heyecanını yaşadı.

Okulda düzenlenen şenlikte öğrenciler tarafından bendir gösterisi, melodika konseri, dans ve müzik performansları sunuldu. Programda yer alan yarışmalar da öğrenciler ve veliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Şenlik kapsamında öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm materyalleri sergisi açıldı ve geri dönüşüm defilesi de düzenlendi. Atık malzemelerden oluşturulan çalışmalarla çevre bilincine dikkat çekildi.

Öğrencilerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sergileme imkanı bulduğu programda, veliler de çocukların heyecanına ortak oldu.

Programa, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Şube Müdürü Hasan Güneş, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Sanat, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Fevziefendi İlkokulu öğrencilerinden yıl sonu şenliği - Son Dakika

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