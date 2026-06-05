Erzincan'da Trafik Eğitimi Parkuru Kuruldu - Son Dakika
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Erzincan'da Trafik Eğitimi Parkuru Kuruldu

Erzincan\'da Trafik Eğitimi Parkuru Kuruldu
05.06.2026 13:32
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Erzincan'da okul öncesi öğrenciler için trafik bilinci geliştiren özel parkur oluşturuldu.

Erzincan'da okul öncesi öğrencilerine yönelik trafik bilincini geliştirmek amacıyla Mimar Sinan Anaokulu'nda özel trafik eğitim parkuru oluşturuldu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geleceğin teminatı olan çocuklara trafik kurallarını erken yaşlarda öğretmek amacıyla hayata geçirilen çalışma, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim-İş Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde oluşturulan trafik eğitim parkurunda, Toplum Destekli Polislik ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimlerde minik öğrenciler; trafik kuralları, yaya güvenliği ve trafik işaretleri hakkında bilgilendirilirken, oluşturulan parkurda kuralları uygulayarak öğrenme fırsatı buldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Erzincan'da Trafik Eğitimi Parkuru Kuruldu - Son Dakika

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