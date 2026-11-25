Erzincan'da Dünya Balıkçılık Günü kapsamında öğrencilerde sağlıklı beslenme ve balık tüketimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ulalar Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrencilere balığın insan sağlığı açısından önemi, dengeli ve sağlıklı beslenmedeki yeri ile balık tüketiminin faydaları hakkında bilgi verildi.

Çocukluk döneminde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılmasının önemine dikkat çekilen programda, bilinçli tüketim ve sürdürülebilir balıkçılık konularında da farkındalık oluşturuldu.

Etkinlik, öğrencilere ve katılımcılara balık ikram edilmesinin ardından sona erdi.