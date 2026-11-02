Erzincan'da yaşlılara dijital güvenlik ve finansal okuryazarlık eğitimi verildi - Son Dakika
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Erzincan'da yaşlılara dijital güvenlik ve finansal okuryazarlık eğitimi verildi

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Erzincan\'da yaşlılara dijital güvenlik ve finansal okuryazarlık eğitimi verildi
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Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzurevi ve YBRM müdürlüğünde yaşlılara dijital ve finansal okuryazarlık, internet güvenliği ve e-Devlet eğitimi verdi. Eğitimle günlük yaşamın daha bilinçli, güvenli ve bağımsız sürdürülmesi amaçlandı.

Erzincan'da 100. Yıl Atatürk Huzurevi ve YBRM Müdürlüğünde yaşlı bireylere yönelik kapsamlı eğitim programı düzenlendi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimlerde yaşlılara dijital ve finansal okuryazarlık, akıllı telefon ve internet kullanımı, dijital iletişim ve güvenlik konularında bilgi verildi.

Programda ayrıca yapay zeka, e-Devlet ve çevrim içi kamu hizmetlerine erişim ile sağlıklı ve aktif yaşlanma konuları ele alındı.

Eğitimle yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını daha bilinçli, güvenli ve bağımsız şekilde sürdürebilmelerinin desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA
E-DevletErzincanEğitimYaşamSon Dakika

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