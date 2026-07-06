Erzincan\'da Yaz Kur\'an Kursları Başladı

Erzincan'da, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığınca "Bu Yaz Kalbine Kur'an Dokunsun" temasıyla düzenlenen Yaz Kur'an Kursları başladı.

Kent merkezi ve ilçelerdeki camilerde açılan kurslara çocuklar ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların 13 Temmuz'a kadar süreceği kurslarda, 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarındaki öğrencilere yönelik eğitim veriliyor.

Fatih Sultan Mehmet Han Camii'nde düzenlenen eğitimlerde Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen öğrenciler Elifba eğitimi alırken, Kur'an okumayı bilen çocuklar ise tecvitli okuma ve kıraat çalışmaları yapıyor.

Fatih Sultan Mehmet Han Camii İmam Hatibi Murat Ayaştı, yaz kurslarının başlamasıyla birlikte çok sayıda öğrenciyi camide ağırladıklarını belirtti.

Ayaştı, kurslara anaokulu çağındaki çocuklardan ortaokul öğrencilerine kadar geniş bir yaş grubunun katıldığını ifade ederek, "Güne spor ve ısınma hareketleriyle başlıyoruz. Ardından rahlelerimizin başına geçerek Kur'an okumayı bilmeyen öğrencilerimize Elifba eğitimi veriyoruz. Kur'an okumayı bilen öğrencilerimiz ise tecvitli okuma çalışmaları yapıyor. En büyük temennimiz, kurs sonunda çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim okumaya geçmeleridir. İnşallah bunu başaracağız." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaz kurslarıyla çocukların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri, temel dini bilgileri edinmeleri ve manevi değerlerle buluşmalarının hedeflendiğini belirterek aileleri kurslara destek olmaya davet etti.

Erzincan İl Müftülüğü yetkilileri de çocukların Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve güzel ahlakla yetişmelerinin önemine dikkati çekerek, ailelerin bu süreçte çocuklarını yaz Kur'an kurslarına yönlendirmelerinin faydalı olacağını kaydetti. - ERZİNCAN