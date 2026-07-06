Erzincan'da Yaz Kur'an Kursları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Yaz Kur'an Kursları Başladı

Erzincan\'da Yaz Kur\'an Kursları Başladı
06.07.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı, Erzincan'da 2025-2026 eğitim yılı için Yaz Kur'an Kursları düzenledi.

Erzincan'da, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığınca "Bu Yaz Kalbine Kur'an Dokunsun" temasıyla düzenlenen Yaz Kur'an Kursları başladı.

Kent merkezi ve ilçelerdeki camilerde açılan kurslara çocuklar ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların 13 Temmuz'a kadar süreceği kurslarda, 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarındaki öğrencilere yönelik eğitim veriliyor.

Fatih Sultan Mehmet Han Camii'nde düzenlenen eğitimlerde Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen öğrenciler Elifba eğitimi alırken, Kur'an okumayı bilen çocuklar ise tecvitli okuma ve kıraat çalışmaları yapıyor.

Fatih Sultan Mehmet Han Camii İmam Hatibi Murat Ayaştı, yaz kurslarının başlamasıyla birlikte çok sayıda öğrenciyi camide ağırladıklarını belirtti.

Ayaştı, kurslara anaokulu çağındaki çocuklardan ortaokul öğrencilerine kadar geniş bir yaş grubunun katıldığını ifade ederek, "Güne spor ve ısınma hareketleriyle başlıyoruz. Ardından rahlelerimizin başına geçerek Kur'an okumayı bilmeyen öğrencilerimize Elifba eğitimi veriyoruz. Kur'an okumayı bilen öğrencilerimiz ise tecvitli okuma çalışmaları yapıyor. En büyük temennimiz, kurs sonunda çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim okumaya geçmeleridir. İnşallah bunu başaracağız." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaz kurslarıyla çocukların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri, temel dini bilgileri edinmeleri ve manevi değerlerle buluşmalarının hedeflendiğini belirterek aileleri kurslara destek olmaya davet etti.

Erzincan İl Müftülüğü yetkilileri de çocukların Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve güzel ahlakla yetişmelerinin önemine dikkati çekerek, ailelerin bu süreçte çocuklarını yaz Kur'an kurslarına yönlendirmelerinin faydalı olacağını kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Erzincan, Eğitim, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erzincan'da Yaz Kur'an Kursları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü Gaziantep'te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü
Başına geleceklerden habersiz kıraathanede oturuyordu, feci kazada can verdi Başına geleceklerden habersiz kıraathanede oturuyordu, feci kazada can verdi
Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL’lik zarar verdi Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL'lik zarar verdi
Otomobil ağaca çarptı Karı koca hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı Otomobil ağaca çarptı! Karı koca hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa’da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu Şanlıurfa'da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu
Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren görüntü Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren görüntü

13:02
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
12:50
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası ertelendi
12:48
Dünya Kupası’nın sahibi şimdiden hesaplandı İşte o takım
Dünya Kupası'nın sahibi şimdiden hesaplandı! İşte o takım
12:16
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
11:49
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
10:26
TOGG’dan tarihi görev Limuzin modeli NATO Zirvesi’nde hizmet verecek
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 13:18:50. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da Yaz Kur'an Kursları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.