Erzincan İtfaiyesi Devlet Demiryolları personeline uygulamalı yangın eğitimi verdi

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Devlet Demiryolları personeline yönelik yangın eğitimi düzenlendi.

İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından verilen eğitimde katılımcılara yanma ve yangın bilgisi, yangından korunma tedbirleri, yangın söndürme maddeleri ve yöntemleri ile acil müdahale ve tahliye konularında teorik bilgiler aktarıldı.

Eğitimin uygulamalı bölümünde ise mutfak ve sıvı yangınlarına müdahale yöntemleri anlatıldı. Katılımcılar, kuru kimyevi tozlu portatif yangın söndürme cihazlarını kullanarak yangına müdahale tekniklerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Yangınlara karşı hazırlıklı olunması, doğru müdahale yöntemlerinin öğrenilmesi ve can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla düzenlenen eğitimlerin sürdürüldüğü belirtildi.