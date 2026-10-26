Erzincan Valiliği iki kültür merkezinin çok yakında hizmete gireceğini bildirdi - Son Dakika
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Erzincan Valiliği iki kültür merkezinin çok yakında hizmete gireceğini bildirdi

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Erzincan Valiliği iki kültür merkezinin çok yakında hizmete gireceğini bildirdi
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Erzincan Valiliği, Bilgihane ve Mustafa Kutlu Kültür Merkezi'nin yakında hizmete açılacağını bildirdi. İçinde okuma, spor ve kafeterya alanları bulunan Bilgihane ile kütüphane ve atölyeleri olan kültür merkezinin kentte yeni buluşma noktaları olması hedefleniyor.

Erzincan'da yapımı tamamlanma aşamasına gelen Bilgihane ve Mustafa Kutlu Kültür Merkezi'nin yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, okuma, eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak iki merkezin çok yakında kapılarını açacağı bildirildi.

Bilgihane'de okuma alanları, spor alanı ve kafeterya bulunacak. Mustafa Kutlu Kültür Merkezi ise kütüphanesi, ders çalışma alanları, atölyeleri, sergi alanı, toplantı salonu ve has odasıyla hizmet verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle hazırlanan merkezlerin, kentte kültürel ve sosyal faaliyetler için yeni buluşma noktaları olması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Erzincan ValiliğiKültür SanatGüncelEğitimSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Valiliği iki kültür merkezinin çok yakında hizmete gireceğini bildirdi - Son Dakika
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