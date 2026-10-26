Erzincan Valiliği iki kültür merkezinin çok yakında hizmete gireceğini bildirdi

Erzincan'da yapımı tamamlanma aşamasına gelen Bilgihane ve Mustafa Kutlu Kültür Merkezi'nin yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, okuma, eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak iki merkezin çok yakında kapılarını açacağı bildirildi.

Bilgihane'de okuma alanları, spor alanı ve kafeterya bulunacak. Mustafa Kutlu Kültür Merkezi ise kütüphanesi, ders çalışma alanları, atölyeleri, sergi alanı, toplantı salonu ve has odasıyla hizmet verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle hazırlanan merkezlerin, kentte kültürel ve sosyal faaliyetler için yeni buluşma noktaları olması hedefleniyor.