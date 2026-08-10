Erzurum\'da 13 Milyar TL Eğitim Yatırımı

Milli Eğitim Bakanlığınca Erzurum'da son 13 yılda 13 milyar liralık eğitim yatırımı tamamlanarak hizmete sunulurken, proje bedeli 7 milyar lira olan onlarca eserin yapım süreçleri ise aralıksız devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Erzurum'da eğitim altyapısının güçlendirilmesi, fiziki kapasitenin artırılması ve farklı eğitim ihtiyaçlarına cevap veren nitelikli eğitim ortamlarının oluşturulması amacıyla yatırımlar hız kesmeden sürdürülüyor.

13 yılda 187 proje hayata geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'da 2013-2026 yılları arasında toplam proje tutarı 13 milyar TL olan 187 proje başarıyla hayata geçirildi. Yatırımlar kapsamında; bin 788 sınıflık 152 okul, 5 bin 300 öğrenci kapasiteli 29 pansiyon, toplam 25 lojman (100 daireli), 6 atölye ve 6 spor salonu tamamlanarak eğitim camiasının hizmetine sunuldu.

7 milyar liralık dev yatırım yolda

Kentteki eğitim kalitesini daha da yukarı taşımak adına yatırım programına alınan ve toplam proje bedeli 7 milyar TL olan yeni eserlerin inşası ise tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda; 540 sınıflı 32 okul, 4 atölye, 4 spor salonu ve 200 kişilik bir pansiyonun yapım süreçlerine devam edildiği bildirildi. Erzurum'da hayata geçirilen eğitim yatırımları içinde; özel eğitimden mesleki eğitime, tarihi yapıların korunarak yeniden işlevlendirilmesinden yeni nesil eğitim modellerinin geliştirilmesine kadar farklı alanlarda öne çıkan çok sayıda vizyon proje yer alıyor.