Kur\'an kursunda yıl sonu coşkusu

Erzurum Yakutiye İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 yaş Kur'an kursları yıl sonu kapanış programı, renkli görüntülere ve duygusal anlara sahne oldu.

Programa İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Gaziantep Üniversitesi İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Kurt ve Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin katılım sağladı.

Etkinlikte minik öğrenciler, yıl boyunca öğrendikleri Kur'an-ı Kerim tilavetlerini büyük bir başarıyla sergilediler. Çocukların hazırladığı gösteriler ve sundukları performanslar, davetlilerden büyük beğeni topladı. Programda bir konuşma yapan İl Müftüsü Yaşar Çapçı, çocukların küçük yaşta Kur'an eğitimi almalarının önemine vurgu yaparak, bu eğitimin temelinde sevgi ve değerler eğitiminin yattığını ifade etti.

Cıvıl cıvıl bir atmosferde geçen program, miniklerin neşesi ve ailelerin yoğun ilgisiyle sona erdi. - ERZURUM