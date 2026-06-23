Erzurum'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
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Erzurum'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı

Erzurum\'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı
23.06.2026 14:50
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Rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar, akademik başarı ve öğrenci gelişimi üzerine toplantı yaptı.

Erzurum'da rehber öğretmen/psikolojik danışman sene sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum Lisesi Kültür Sitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Ekici, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimlerinde de önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde insanın bulunduğunu ifade eden Ekici, öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerinde, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinde ve geleceğe güvenle hazırlanmalarında rehber öğretmenlerin ve psikolojik danışmanların kıymetli katkılar sunduğunu belirtti.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Eğitim öğretim yılı boyunca özveriyle görev yapan tüm rehber öğretmenlerimize ve psikolojik danışmanlarımıza teşekkür eden Müdürümüz, yeni eğitim öğretim yılına yönelik değerlendirme ve temennilerini paylaştı" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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