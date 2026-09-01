Erzurum'da gıda güvenliği, pişirme teknikleri ve toplu yemek üretimi zirvesi semineri gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Gıda Güvenliği, Pişirme Teknikleri ve Toplu Yemek Üretimi Semineri" programında bir konuşma yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında; gıda güvenliği, hijyen ve doğru pişirme tekniklerinin toplu yemek üretimindeki önemine dikkat çekerek, öğrencilere sunulan yemeklerin sağlıklı ve kaliteli olmasının büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Erzurum'un köklü ve zengin gastronomi kültürüne de değinen Ekici, yöresel yemeklerin gelecek nesillere aktarılması, Erzurum mutfağının tanıtılması ve gastronomi alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin önemini vurguladı.

Eğitim kurumlarında yürütülen çalışmaların, Erzurum'un gastronomi değerlerinin korunmasına ve şehrin gastronomi turizmine katkı sunmasına önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Programa; Öğretmenevleri ve Okul Kütüphaneleri Daire Başkanı Abdullah Nehir ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Gastronomi Şube Müdürü Resul Parlak katıldı.

Program, katılımcıların günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.