Erzurum’da gıda güvenliği, pişirme teknikleri ve toplu yemek üretimi zirvesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum’da gıda güvenliği, pişirme teknikleri ve toplu yemek üretimi zirvesi

Erzurum’da gıda güvenliği, pişirme teknikleri ve toplu yemek üretimi zirvesi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da düzenlenen seminerde gıda güvenliği, hijyen ve doğru pişirme tekniklerinin toplu yemek üretimindeki önemi ele alındı. Öğrencilere sunulan yemeklerin sağlıklı ve kaliteli olması, Erzurum mutfağının korunması ve gastronomi turizmine katkı sağlanması vurgulandı.

Erzurum'da gıda güvenliği, pişirme teknikleri ve toplu yemek üretimi zirvesi semineri gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Gıda Güvenliği, Pişirme Teknikleri ve Toplu Yemek Üretimi Semineri" programında bir konuşma yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında; gıda güvenliği, hijyen ve doğru pişirme tekniklerinin toplu yemek üretimindeki önemine dikkat çekerek, öğrencilere sunulan yemeklerin sağlıklı ve kaliteli olmasının büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Erzurum'un köklü ve zengin gastronomi kültürüne de değinen Ekici, yöresel yemeklerin gelecek nesillere aktarılması, Erzurum mutfağının tanıtılması ve gastronomi alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin önemini vurguladı.

Eğitim kurumlarında yürütülen çalışmaların, Erzurum'un gastronomi değerlerinin korunmasına ve şehrin gastronomi turizmine katkı sunmasına önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Programa; Öğretmenevleri ve Okul Kütüphaneleri Daire Başkanı Abdullah Nehir ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Gastronomi Şube Müdürü Resul Parlak katıldı.

Program, katılımcıların günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Yemek Tarifi, Gastronomi, Erzurum, Kültür, Turizm, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erzurum’da gıda güvenliği, pişirme teknikleri ve toplu yemek üretimi zirvesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Gemi faciası iki çocuğunu aldı Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı Gemi faciası iki çocuğunu aldı! Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
İtalya, İspanya’ya Schengen engelinin süresini uzattı İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı

09:42
Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti
Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti
09:21
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz
09:16
Arda Güler’in İspanyolcası hayran bıraktı
Arda Güler'in İspanyolcası hayran bıraktı
08:24
Bolu Belediyesi’ne “hayalet araç“ operasyonu 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi
Bolu Belediyesi'ne "hayalet araç" operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi
08:22
Trabzonspor’daki kötü gidişin nedeni Salah mı Taraftarlar ikiye bölündü
Trabzonspor'daki kötü gidişin nedeni Salah mı? Taraftarlar ikiye bölündü
08:06
Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış Filo Jet’i Yunan’a tamir ettirmişler
Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 09:49:05. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum’da gıda güvenliği, pişirme teknikleri ve toplu yemek üretimi zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement