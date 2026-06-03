Erzurum'da anlamlı iş birliği: Müftülük ve Yakutiye Belediyesi protokol imzaladı - Son Dakika
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Erzurum'da anlamlı iş birliği: Müftülük ve Yakutiye Belediyesi protokol imzaladı

Erzurum\'da anlamlı iş birliği: Müftülük ve Yakutiye Belediyesi protokol imzaladı
03.06.2026 13:17  Güncelleme: 13:18
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Erzurum İl Müftülüğü ile Yakutiye Belediyesi, toplumsal dayanışmayı artırmak ve kültürel zenginlikleri yaygınlaştırmak için iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında sosyal sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler ve manevi rehberlik çalışmaları ortaklaşa yürütülecek.

Erzurum İl Müftülüğü ile Yakutiye Belediyesi, toplumsal dayanışmayı artırmak ve kültürel zenginlikleri geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.

Şehirde yürütülen sosyal ve kültürel hizmetlerin niteliğini artırmayı hedefleyen protokol, Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar tarafından imzalandı. İmzalanan iş birliği kapsamında, iki kurumun ortaklaşa yürüteceği projelerle toplumsal bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Protokolün detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, ortak çalışmaların şu başlıklar altında yürütüleceği belirtildi, "Sosyal sorumluluk projelerinin şehir genelinde yaygınlaştırılması, Kültürel etkinliklerin daha kapsamlı şekilde vatandaşlarla buluşturulması, Eğitim ve manevi rehberlik çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonun sağlanması."

İmza töreninin ardından yapılan değerlendirmelerde, bu iş birliğinin Erzurum'daki sosyal belediyecilik ve manevi rehberlik faaliyetlerine yeni bir ivme kazandıracağı vurgulandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yakutiye Belediyesi, Kültür Sanat, Müftülük, Erzurum, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erzurum'da anlamlı iş birliği: Müftülük ve Yakutiye Belediyesi protokol imzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da anlamlı iş birliği: Müftülük ve Yakutiye Belediyesi protokol imzaladı - Son Dakika
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