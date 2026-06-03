Erzurum\'da anlamlı iş birliği: Müftülük ve Yakutiye Belediyesi protokol imzaladı

Erzurum İl Müftülüğü ile Yakutiye Belediyesi, toplumsal dayanışmayı artırmak ve kültürel zenginlikleri geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.

Şehirde yürütülen sosyal ve kültürel hizmetlerin niteliğini artırmayı hedefleyen protokol, Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar tarafından imzalandı. İmzalanan iş birliği kapsamında, iki kurumun ortaklaşa yürüteceği projelerle toplumsal bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Protokolün detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, ortak çalışmaların şu başlıklar altında yürütüleceği belirtildi, "Sosyal sorumluluk projelerinin şehir genelinde yaygınlaştırılması, Kültürel etkinliklerin daha kapsamlı şekilde vatandaşlarla buluşturulması, Eğitim ve manevi rehberlik çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonun sağlanması."

İmza töreninin ardından yapılan değerlendirmelerde, bu iş birliğinin Erzurum'daki sosyal belediyecilik ve manevi rehberlik faaliyetlerine yeni bir ivme kazandıracağı vurgulandı. - ERZURUM