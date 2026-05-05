Erzurum\'dan TÜBİTAK Başarısı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde eğitim veren Faik Güngör Ortaokulu, önemli bir başarıya imza atarak kentin gururu oldu. Okul öğrencilerinden Mehmet Algan Arslan, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "20. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda takım arkadaşlarıyla beraber Teknoloji Tasarım alanında Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Danışman öğretmen Mustafa Akay rehberliğinde hazırladığı proje ile jüri üyelerinden tam not alan Arslan, yenilikçi yaklaşımı ve teknik başarısıyla dikkat çekti. Türkiye genelinden çok sayıda projenin katıldığı yarışmada elde edilen bu derece, hem okul hem de Erzurum eğitim camiası için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Faik Güngör Ortaokulu yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencimizin göstermiş olduğu azim ve başarı bizleri son derece mutlu etmiştir. Danışman öğretmenimiz Mustafa Akay'a ve öğrencimiz Mehmet Algan Arslan'a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM