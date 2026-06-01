Eskişehir\'de 60+ Tazelenme Şöleni

Eskişehir'de 60+ Tazelenme Üniversitesi tarafından dönem sonu etkinliği gerçekleştirildi.

'Tazelenme Şöleni', Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda düzenlendi. Şölene 60+ Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü Kurucu Koordinatörü ve Anadolu Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi Müdürü Doç. Dr. Emre Birinci başta olmak üzere pek çok kişi katıldı. Kuşaklararası iletişimi güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek amacıyla hayata geçirilen şölen, farklı yaş gruplarını sanatın birleştirici gücü etrafında bir araya getirdi.

Geçmişin tecrübesi ile geleceğin enerjisi harmanlandı

Üç ana bölümden oluşan etkinlik, Eğitmen Meltem Kapanoğlu Erkoçak önderliğinde hazırlanan Çocuk Halk Dansları ekibinin sahne almasıyla başladı. Minik öğrencilerin sergilediği performans, 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle aynı atmosferi paylaşmaları bağlamında iki kuşak arasında anlamlı bir bağ oluşturdu. Şölenin ilerleyen anlarında, Öğr. Gör. Ahmet Şamil Erkoçak yönetimindeki 60+ Tazelenme Üniversitesi Halk Oyunları ekibi ve Eğitmen Melek Erol öncülüğünde çalışmalarını tamamlayan Sirtaki grubu izleyicilerle buluştu.

Dans gösterilerinin ardından, 60+ Tazelenme Üniversitesi bünyesinde öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sağlayan "İletişim" dersi sorumlusu Prof. Dr. Elif Gizem Uğurlu, "Değerler Eğitimi" dersi sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, "Kanserden Korunma" dersi sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özaydın Özkaraman, "Yoga" dersi sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Gamze Alper, "Halk Oyunları" dersi sorumlusu Öğr. Gör. Ahmet Şamil Erkoçak, "Çocuk Halk Dansları" Eğitmeni Meltem Kapanoğlu Erkoçak, "Sirtaki" Eğitmeni Melek Erol ve "Taş-Ahşap Boyama" Eğitmeni Aytaç Merkez'e teşekkür belgeleri, Doç. Dr. Emre Birinci tarafından takdim edildi.

Günün anısına gerçekleştirilen toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle etkinlik son buldu. - ESKİŞEHİR