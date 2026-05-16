Çanakkale Ruhu Özel Öğrencilerle Sahnelendi

Eskişehir'de SOMET Zihinsel Gelişim Derneği tarafından 'Çanakkale Geçilmez' adlı bir tiyatro oyunu gerçekleştirildi.

Eskişehir Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da sahnelenen tiyatroda yönetmen ve oyun yazarı olarak Nazan Naz, ses ve sunuda Hatice Köseoğlu, tanıtımda ise Öznur İşler Metintaş görev aldı. SOMET Zihinsel Gelişim Merkezi öğrencileri Fatih Tuna, Akgül Cıbıroğlu, Seda Derinözlü, Murat Göker, Mine İşçan, Gülay Dönmez, Meltem Kara, Filiz Polat ve Eğitim Merkez Müdürü Mukadder Çınar ise oyunculuk yaptı.

"Çocuklar, Çanakkale ruhunu tekrar yaşatmayı amaçladılar"

Sahnelenen oyunla ilgili konuşan Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, "Tiyatro oyunu: SOMET Zihinsel Gelişim Derneği'ne ait zihinsel yetersizler eğitim merkezi öğrencileri tarafından sahnelendi. Çocuklar, Çanakkale ruhunu, zaferi kazanan şehitlerimizi, gazilerimiz ve askerlerimizi anarak tekrar yaşatmayı amaçladılar. Böylece Türk milletinin yediden yetmişe, bütün fertleriyle, engellileriyle, zihinsel yetersiz fertleriyle bu zaferi yaşadığını ve yaşatacağını göstermiş oldular" dedi. - ESKİŞEHİR