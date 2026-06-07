Eskişehir'de Geleneksel Pilav Günü ve Mezuniyet Töreni

Eskişehir Atatürk Endüstri Meslek ve Anadolu Lisesi'nde Geleneksel Pilav Günü ve Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

Tören, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından öğrenciler müzikler eşliğinde tören alanına geldi. Okul Müdürü İlker Şenoturan, yaptığı konuşmada ülkenin üretim gücünü omuzlayacak gençleri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Ülkemizin dört bir yanından görev yapan, alın teriyle üreten sanayide, kamuda ve özel sektörde başarıyla çalışan yaklaşık 62 bin mezunumuz bu köklü mirasın en kıymetli temsilcileridir. Türkiye Yüzyılı vizyonu sadece siyasi ya da ekonomik bir hedef değil, aynı zamanda bilimde, teknolojide, üretimde ve eğitimde dünya ile rekabet edecek güçlü bir Türkiye idealidir. Mesleki eğitimin temelinde bu toprakların bize bıraktığı en değerli miraslardan biri olan ahilik kültürü vardır. Türkiye Yüzyılı güçlü bir üretim altyapısıyla mümkün olacaksa bu altyapının kalbi de meslek liselerinde atmaktadır. Değerli veliler, evlatlarınızı bizlere emanet ettiniz. Biz de onları hem meslek sahibi hem de ülkesine faydalı bireyler olarak yetiştirmeye gayret ettik. Bu başarıda sizin desteğiniz ve fedakarlığınız büyük payı var. Hepinize okulum adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Yorulmadan çalışarak öğrencilerimize rehberlik ettiniz"

Şenoturan, "Kıymetli öğretmenlerim ve çalışma arkadaşlarım; yılmadan, yorulmadan çalışarak öğrencilerimize rehberlik ettiniz. Onları yalnızca bilgiyle değil, aynı zamanda özveriyle, sevgiyle ve sabırla donattınız. Sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Üreten gençlik güçlü Türkiye'dir, Rabbim yolunuzu açık eylesin"

Öğrencilerinin yalnızca bir meslek lisesi mezunu değil, aynı zamanda bu ülkenin üretim gücünün temel yapı taşları olduklarını hatırlatan Şenoturan, şunları söyledi:

"Bu okulda aldığınız teorik bilgilerle, atölyelerde kazandığınız pratik becerilerle artık siz de Türkiye'nin sanayisinde, teknolojisinde, kalkınmasına katkı sunacak bireyler haline geldiniz. Bugün mezun olurken omuzlarınızdaki sorumluluk artıyor. Çünkü Türkiye Yüzyılı ancak sizlerin emeği, azmi ve vizyonuyla mümkün olacak. Sizlerden isteğimiz ahilik anlayışının rehberliğinde fabrikalarda, atölyelerde ya da kendi girişimlerinizi kurarken ahlaklı, disiplinli ve üretken bireyler olmanız ülkemizin kaderini doğrudan etkileyeceğini unutmayınız. Üreten gençlik, güçlü Türkiye'dir, Rabbim yolunuzu açık eylesin. Katılımlarınızdan dolayı hepinizi en içten saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum."

Konuşmalar sonrası halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi. Çeşitli etkinliklerle devam eden törende, öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı. Çocuklarının heyecanına ortak olan aileler ise bu anları cep telefonu kameraları ile kayıt altına alarak ölümsüzleştirdi. Törenin tamamlanmasının ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ESKİŞEHİR