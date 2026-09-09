Eskişehir'de okul güvenliği toplantısı yapıldı, Vali Yılmaz denetim talimatı verdi - Son Dakika
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Eskişehir'de okul güvenliği toplantısı yapıldı, Vali Yılmaz denetim talimatı verdi

Eskişehir\'de okul güvenliği toplantısı yapıldı, Vali Yılmaz denetim talimatı verdi
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Eskişehir'de Vali Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı okul güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda okul çevrelerinin güvenliği, öğrenci servislerinin denetimi ve trafik önlemleri ele alınarak, kurumların koordineli çalışması ve denetimlerin titizlikle sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Eskişehir'de çocukların eğitim süreçlerini huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürebilmeleri, her türlü risk, tehdit ve olumsuz etkiden korunmaları amacıyla Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın başkanlığında '2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Güvenliği ve İl Yürütme Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantıda, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde okul ve okul çevrelerinde güvenliğin en üst seviyede sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Bu çerçevede mevcut uygulamalar gözden geçirilirken, öğrencilerin güvenliğini ilgilendiren konularda kurumlar tarafından alınan tedbirler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalar ele alındı. Kurum temsilcileri, sorumluluk alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek sahadaki uygulamalar ve ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle okul çevrelerinin güvenliği, öğrenci servislerinin denetimi, okul giriş ve çıkış saatlerinde trafik güvenliğinin sağlanması ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda gerçekleştirilecek denetimlerin artırılması konuları görüşüldü.

Vali Yılmaz, denetimlerin titizlikle yürütülmesi talimatını verdi

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, çocukların güvenliğinin eğitim ve öğretim sürecinin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almaları için tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemine dikkat çekti. Okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini olumsuz etkileyebilecek unsurlara karşı denetimlerin titizlikle yürütülmesi talimatını veren Vali Yılmaz; öğrenci servislerinin güvenliği, trafik tedbirleri ve okul çevresindeki umuma açık alanların kontrolü konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Toplantı, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Erdinç Yılmaz, Eskişehir, Güvenlik, Trafik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eskişehir'de okul güvenliği toplantısı yapıldı, Vali Yılmaz denetim talimatı verdi - Son Dakika

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