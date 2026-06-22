Eskişehir'de organik tarım eğitimleri

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü; okullarda ve halk eğitimi merkezlerinde organik tarım ve iyi tarım eğitimleri düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda; Tepebaşı Hacı Hilmi Okur İmam Hatip Ortaokulu, Muttalip Atatürk Ortaokulu, Çifteler Gazi İlkokulu, Alpu Atatürk İlkokulu, Alpu Şehit Enis Yücel İlkokulu, Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi, Tepebaşı Halk Eğitimi Merkezi ve Çifteler Halk Eğitimi Merkezinde öğretmen, öğrenci ve katılımcılara eğitim verildi. Eğitimlerde organik tarımın tanıtımı yapılarak tarladaki üretimden pazardaki satışına kadar tüm safhaları anlatıldı. Doğal dengenin korunmasını amaçlayan organik tarımın önemi, organik gıda tüketimi, tüketici logo bilinci ve gıda güvenliği açısından tüketici bilincinin oluşturulması konularında bilgiler verildi.

Program sonunda öğrencilere organik tarım logolu süt, kalem kutusu ve el çantası hediye edildi. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR