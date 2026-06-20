Safran yetiştiriciliği eğitimi alan üreticilere sertifika töreni düzenlendi - Son Dakika
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Safran yetiştiriciliği eğitimi alan üreticilere sertifika töreni düzenlendi

Safran yetiştiriciliği eğitimi alan üreticilere sertifika töreni düzenlendi
20.06.2026 11:26  Güncelleme: 11:27
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Eskişehir İnönü'de 44 üreticiye safran bitkisi yetiştiriciliği eğitimi verildi ve sertifikaları takdim edildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İnönü ilçesinde düzenlenen "Safran Bitkisi Yetiştiriciliği Eğitimi"ni başarıyla tamamlayan üreticiler için sertifika takdim töreni gerçekleştirdi.

İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törene; İnönü Kaymakamı Talha Atılay Teymur, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sami Yasin Uysal, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Yurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Çağlayan, Halk Eğitimi Müdürü Cemil Aşır, İlçe Müftüsü Özcan Cihangir, teknik personel ve sertifika almaya hak kazanan üreticiler katıldı.

İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Ziraat Mühendisi Rüstem Metin tarafından verilen eğitimde; safran bitkisinin genel özellikleri, uygun iklim ve toprak koşulları, yetiştiricilikte safran yumrusu seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, ekim zamanı ve şekli, hasat tekniği, drog olarak kullanılan stigmaların kurutma ve saklama yöntemleri anlatıldı. Ayrıca üretimde kullanılacak yumruların muhafazası, safranın kalite kriterleri, piyasadaki tağşiş (sahte) ürünlerin ayırt edilmesi ve safranın dünyadaki tarihi konularında detaylı bilgiler aktarıldı. İki grup halinde toplam 44 üreticiye yönelik düzenlenen eğitim kapsamında; Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Oklubalı Orman Fidanlığına teknik geziler düzenlenerek teorik bilgiler uygulamalı eğitimle pekiştirildi.

"Çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil törende gerçekleştirdiği konuşmasında "Dünyanın en değerli baharatlarından biri olan safran, az alandan yüksek gelir getiren, su tüketimi düşük ve iklim değişikliğine karşı dirençli son derece stratejik bir bitkidir. İnönü ilçemizin toprak yapısı ve iklim özellikleri, bu katma değeri yüksek ürünün yetiştirilmesi için çok uygun bir potansiyele sahiptir. Bugün burada sertifikalarını alan 44 üreticimiz, sadece yeni bir ürün yetiştirmeyi öğrenmedi; aynı zamanda Eskişehir'imizin tarımsal çeşitliliğine ve ülkemiz ekonomisine büyük bir katma değer sağlama yolunda öncü bir adım attı. İl Müdürlüğü olarak, sahaya inecek ve üretime başlayacak olan çiftçilerimizin teknik anlamda her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kıymetli eğitimi başarıyla tamamlayan tüm üreticilerimizi tebrik ediyor, ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan üreticilere, protokol üyeleri tarafından sertifikalarının takdim edilmesinin ardından tören sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Safran yetiştiriciliği eğitimi alan üreticilere sertifika töreni düzenlendi - Son Dakika

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