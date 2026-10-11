Eskişehir'de STEAM temelli proje 16 özel eğitim öğretmen adayıyla tamamlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de STEAM temelli proje 16 özel eğitim öğretmen adayıyla tamamlandı

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Eskişehir\'de STEAM temelli proje 16 özel eğitim öğretmen adayıyla tamamlandı
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Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü STEAM temelli proje, TÜBİTAK 4008 desteğiyle 5-9 Ekim 2026'da tamamlandı. Anadolu ve Eskişehir Osmangazi üniversitelerinden 16 öğretmen adayı, beş günlük programda özel eğitime dönük uygulamalı etkinliklerle materyal geliştirdi.

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde hayata geçirilen 'Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının STEAM Temelli Keşif ve Tasarım Serüveni' projesi; bilimi, teknolojiyi ve sanatı özel eğitimle buluşturan beş günlük yoğun programın ardından başarıyla tamamlandı.

?TÜBİTAK 4008 - Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen proje; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi ortaklığında, 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında bilim, keşif, tasarım ve üretim odaklı etkinliklerle tamamlandı.

?Projenin açılışı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi özel eğitim bölümlerinde öğrenim gören 16 öğretmen adayı, beş gün boyunca STEAM temelli öğrenme yaklaşımlarını yalnızca teorik olarak öğrenmekle kalmayıp deneyerek, tasarlayarak, üreterek ve çözüm geliştirerek uygulama fırsatı buldu.

?Bilimden sanata, teknolojiden tasarıma uzanan bir keşif yolculuğu

Proje kapsamında; Kapsayıcı STEAM (Kapa-STEAM), Astronomi ve STEAM (Astro-STEAM), Doğa ve STEAM (Yeşil-STEAM), Teknoloji ve STEAM (Tekno-STEAM) ile Sanat ve STEAM (Sana-STEAM) temalarında birbirinden farklı ve etkileşimli etkinlikler gerçekleştirildi. Bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiği bir araya getiren etkinliklerde; tasarım odaklı düşünme, proje tabanlı öğrenme, yapay zeka destekli öğretim araçları ve teknoloji entegrasyonu ön plana çıktı. Öğretmen adayları; farklı engel gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alarak erişilebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir öğrenme ortamları oluşturma ile özgün eğitim materyalleri geliştirme konusunda uygulamalı deneyim kazandı.

?Her etkinlikte merakın keşfe, keşfin tasarıma, tasarımın ise yenilikçi çözümlere dönüştüğü projede; eleştirel düşünme, problem çözme, iş birliği, tasarım geliştirme ve teknolojiyi etkili kullanma becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara yer verildi.

?Kapsayıcı eğitim için yenilikçi fikirler ve güçlü adımlar

Proje, özel eğitimde her bireyin öğrenme sürecine etkin katılımını destekleyen yenilikçi yaklaşımların önemini bir kez daha ortaya koydu. Öğretmen adayları, farklı öğrenme ihtiyaçlarına yönelik özgün çözümler geliştirirken STEAM yaklaşımının özel eğitim alanında sunduğu fırsatları yakından deneyimledi. Yoğun ve verimli geçen beş günün sonunda katılımcıların edindikleri bilgi ve becerileri mesleki uygulamalarına aktarma, yenilikçi öğretim yöntemlerinden yararlanma ve teknolojiyi eğitim süreçlerine etkili biçimde entegre etme konusunda önemli kazanımlar elde ettikleri değerlendirildi. Disiplinler arası öğrenmeyi kapsayıcı eğitim anlayışıyla buluşturan proje, geleceğin özel eğitim öğretmenlerinin yenilikçi, üretken ve çözüm odaklı bir bakış açısıyla yetişmelerine katkı sundu.

Kaynak: İHA
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