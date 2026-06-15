Koç ilköğretim mezunları kep attı

Eskişehir İnönü Vehbi Koç Orta Okulu tarafından 2025-2026 yılında mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Vehbi Koç Orta Okulu konferans salonunda öğrencileri tarafından düzenlenen ve yabancı dil becerilerini sergilediği İngilizce tiyatro ve drama performanslarını sergiledikleri tiyatro oyunu ile geleneksel mezuniyet ve yılsonu etkinlik programı gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Talha Atılay Teymur, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İnönü Cumhuriyet Başsavcısı Nuray Dağdelen'in katılımlarıyla gerçekleştirilen tören program kapsamında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edilirken, tören öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Törene katılan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, "eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayan kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR