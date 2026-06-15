Koç ilköğretim mezunları kep attı - Son Dakika
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Koç ilköğretim mezunları kep attı

Koç ilköğretim mezunları kep attı
15.06.2026 16:43  Güncelleme: 16:45
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Eskişehir İnönü Vehbi Koç Ortaokulu, 2025-2026 mezunları için İngilizce tiyatro ve dramaların sergilendiği geleneksel mezuniyet töreni düzenledi. Kaymakam, belediye başkanı ve cumhuriyet başsavcısının katılımıyla gerçekleşen törende başarılı öğrencilere belgeleri verildi.

Eskişehir İnönü Vehbi Koç Orta Okulu tarafından 2025-2026 yılında mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Vehbi Koç Orta Okulu konferans salonunda öğrencileri tarafından düzenlenen ve yabancı dil becerilerini sergilediği İngilizce tiyatro ve drama performanslarını sergiledikleri tiyatro oyunu ile geleneksel mezuniyet ve yılsonu etkinlik programı gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Talha Atılay Teymur, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İnönü Cumhuriyet Başsavcısı Nuray Dağdelen'in katılımlarıyla gerçekleştirilen tören program kapsamında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edilirken, tören öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Törene katılan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, "eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayan kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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