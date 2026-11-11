Eskişehir'de yurt öğrencilerine AFAD'dan afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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Eskişehir'de yurt öğrencilerine AFAD'dan afet farkındalık eğitimi verildi

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Eskişehir\'de yurt öğrencilerine AFAD\'dan afet farkındalık eğitimi verildi
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Eskişehir'de Hızır Bey Yurdu'nda kalan öğrencilere AFAD İl Müdürlüğü eğiticileri tarafından afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken adımlar anlatılırken, hazırlıklı olmanın ve toplumsal bilincin artırılmasının önemi vurgulandı.

Eskişehir'deki Hızır Bey Yurdu'nda barınan öğrencilere yönelik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından Afet Farkındalık Eğitimi düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir yurtlarında öğrencilerin acil durumlara karşı bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Hızır Bey Yurdu'nda kalan öğrencilere AFAD İl Müdürlüğü eğiticilerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Eğitim programında muhtemel afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken adımlar detaylarıyla anlatılırken, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve toplumsal bilincin artırılmasının önemi vurgulandı.

Kaynak: İHA
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