Eskişehir Yurtlarında Afet Farkındalık Eğitimi
Eskişehir Yurtlarında Afet Farkındalık Eğitimi

30.03.2026 15:29
Bala Hatun Yurdu'nda öğrencilere afet hazırlığı ve tatbikat yapılarak bilinçlendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir Yurtları bünyesinde hizmet veren Bala Hatun Yurdu'nda, muhtemel afet durumlarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla kapsamlı bir "Afet Farkındalık Eğitimi" ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitim programı çerçevesinde uzman ekipler eşliğinde bir araya gelen öğrenciler, önce teorik bilgilendirme aldı. Ardından senaryo gereği meydana gelen yangın ve deprem anlarında yapılması gerekenler uygulamalı olarak canlandırıldı. Tatbikat sırasında öğrencilerin tahliye kurallarına uyması ve doğru pozisyonları alması titizlikle takip edildi.

Doğru müdahale becerileri pekiştirildi

Uygulamalı eğitimlerle afet anında panik yapmadan doğru hareket etme becerilerini geliştiren öğrenciler, yangın tüpü kullanımı ve deprem anındaki "Çök-Kapan-Tutun" yöntemini bizzat deneyimledi. GSB Eskişehir Yurtları yetkilileri, yurtlarda kalan gençlerin güvenliği için bu tür eğitici ve uygulamalı faaliyetlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Eğitim, Son Dakika

