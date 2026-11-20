Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı tarafından ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni" ile diş hekimliği mesleğine ilk adımlarını attılar.

Düzenlenen törene ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Önder, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Batu Can Yaman, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Dt. Kadir Gördeli ile öğretim üyeleri ve aileler katıldı.

"Mesleğin son gününe kadar devam eden bir öğrencilik süreci"

Törende konuşan ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Batu Can Yaman, 118 yıl önce 22 Kasım 1908'de, Tıbbiye Muallimler Meclisi'nde Dişçi Mekteb-i Aliyesi'nin kurulması için karar alındığını, bu nedenle bu tarihi diş hekimleri olarak 1996 yılından bu yana ülkemizde bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunu anmak amacıyla Diş Hekimleri Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası olarak kutladıklarını söyledi. Prof. Dr. Yaman, bu yıl 14. dönem birinci sınıf öğrencilerinin, tercihlerde tüm devlet üniversiteleri arasında üst sıralarda yer alan ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi ailesine katılmasının heyecanını ve gururunu yaşadıklarını kaydetti. Prof. Dr. Yaman, genç diş hekimi adaylarına seslenerek beş sene sürecek olan eğitim hayatlarının sonunda; alanlarında tecrübeli, bilim ve teknolojiyi yakından takip ederek bilime ve topluma katkı sağlayan, sürekli kendilerini yenileyen, yaptıkları çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar elde eden ve her biri birer değer olan akademik kadrolarıyla onları çağın şartlarına uygun ve yetkin birer diş hekimi olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Gençlere diş hekimliği eğitimi ve mesleğinin, çağın gereklerine ve teknolojik gelişmelere göre kendini yenilemeyi, güncel ve dinamik bir bilgi birikimine sahip olmayı zorunlu kılan ve mesleğin son gününe kadar devam eden bir öğrencilik süreci olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yaman, diş hekimlerinin görevinin; toplumu ağız ve diş sağlığının önemini bilen, aynı zamanda diş sağlığını korumak noktasında gerçekten çaba harcayan bireylere dönüştürmek ve onlara yol gösterici olmak olduğunu söyledi. Toplumun gelişen ve artan ihtiyaçları, teknolojideki gelişmeler, oral-genel sağlık ilişkileri kapsamında diş hekiminin hedef ve sorumluluklarının genişlemesi ile diş hekimliği mesleğinin günümüzdeki geleneksel rolünün de değişmekte olduğunu belirten Prof. Dr. Yaman, bunun sonucu olarak da sağlık dünyasının gelişme süreci ve rekabet hızının, geleceği görerek kendini yetiştirmiş olan diş hekimlerinin ön plana çıkmasına neden olacağını kaydetti. Genç diş hekimi adaylarının salondaki ailelerine de seslenen Prof. Dr. Yaman, bugüne kadar yapmış oldukları fedakarlıklar ve verdikleri emeklerin sonucu olarak çocuklarının hekimlik mesleğinin kutsal giysisi olan beyaz önlüklerini giyerek meslek eğitimlerine ilk adımlarını atmakta olduklarını belirtti ve "Bugün gerçekte sizin gününüzdür. Onur duyun, onlarla övünün ve de gururlanın" dedi. Prof. Dr. Batu Can Yaman genç meslektaş adaylarını, "ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi ailesi adına aramıza, her anını dolu dolu yaşayacağınız ve birçok anılar biriktireceğiniz yeni yaşantınıza, yeni yuvanıza hoş geldiniz derken ve eğitim hayatınızda başarılar diliyorum" sözleriyle selamladı.

"Üzerinizdeki bu bembeyaz önlüğe hayatınız boyunca asla leke sürdürmemenizi diliyorum"

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin güçlü ve dinamik kadrosuyla en iyi öğrencileri yetiştirmek gayreti içerisinde olduğunu, birkaç ay içerisinde taşınma sürecini tamamlayacağı yeni hastanesi ile de gücüne güç katacağını ifade etti. Zorlu bir maratonun ardından ESOGÜ ailesine yeni katılan öğrencilerle birlikte, bugün büyük bir aile olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, gençlere bugün giyecekleri beyaz önlüğün; dürüstlüğün, şifanın ve hastalarına duyacakları sorumluluğun en kutsal sembolü olduğunu söyledi. Genç diş hekimi adaylarına bugün, ülkemizde temelleri 22 Kasım 1908 tarihinde atılan ve bir asrı aşkın köklü bir birikime sahip olan şerefli bir geleneğin en yeni temsilcileri olduklarını hatırlatan Prof. Dr. Gümüşsoy, "Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan bu bilimsel yolculukta kazanılan değerler, bugün modern fakültemizin koridorlarında sizlerin enerjisiyle geleceğe taşınacaktır" dedi. Yeni öğrencilere önlerindeki beş yıllık eğitim sürecinde; fakültelerinin alanlarında uzman, donanımlı ve güçlü akademik kadrosunun rehberliğinde, bilimin ve teknolojinin ışığında yetişeceklerini hatırlatan Prof. Dr. Gümüşsoy, usta-çırak ilişkisiyle alacakları bu nitelikli eğitimle; meslek etiğine bağlı, yetkin birer diş hekimi olacaklarına inancının tam olduğunu ifade ederek, "Üzerinizdeki bu bembeyaz önlüğe hayatınız boyunca asla leke sürdürmemenizi diliyorum" dedi. Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerinin; bilimsel birikimleri, özverileri ve yetiştirdikleri her bir öğrenciye kattıkları vizyon ile fakültelerini ve üniversitelerini geleceğe taşıyan büyük bir güç olduklarını dile getiren Prof. Dr. Gümüşsoy, "Gençlerimize yalnızca mesleki beceri kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda onlara ilham veren ve yol gösteren değerli emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Törene katılan öğrenci ailelerine de seslenen Prof. Dr. Gümüşsoy, büyük fedakarlıklarla yetiştirdikleri evlatlarının artık ESOGÜ ailesine emanet olduğunu ve beş yıl sonra onları mezuniyet cübbeleriyle uğurlarken aileleri olarak bugün yaşadıkları gururu hep birlikte taçlandıracaklarını söyledi. Prof. Dr. Emine Gümüşsoy "22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nün hemen arifesinde, 20 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı günde hepinizi sevgiyle selamlıyor, yeni akademik yılın ve mesleğe attığınız bu ilk adımın hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından genç diş hekimi adaylarına beyaz önlükleri yöneticiler ve öğretim üyeleri tarafından giydirildi.