ESOGÜ Öğrencileri Küresel Başarı Elde Etti - Son Dakika
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ESOGÜ Öğrencileri Küresel Başarı Elde Etti

ESOGÜ Öğrencileri Küresel Başarı Elde Etti
11.06.2026 16:15
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ESOGÜ, Huawei ICT Competition'da bulut bilişimde dünya ikinciliği elde etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, küresel teknoloji arenasında Türkiye'yi gururlandıran tarihi bir başarıya daha imza attı. Dünyanın en prestijli teknoloji etkinliklerinden biri olan Huawei ICT Competition 2025-2026 Global Finali'nde ESOGÜ öğrenci takımı, Cloud Track (Bulut Bilişim) kategorisinde "Dünya İkinciliği" (Second Prize) derecesini elde ederek madalyayı ülkemize getirdi.

Ulusal aşamaları ve ardından Avrupa Bölge Finalleri'ni Avrupa Birincisi olarak geçen ESOGÜ ekibi, 2-5 Haziran 2026 tarihlerinde teknoloji dünyasının kalbi sayılan Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen büyük finalde dünya devlerine karşı yarıştı. Endonezya'dan Fransa'ya, Singapur'dan Brezilya'ya kadar dünyanın dört bir yanından gelen en güçlü küresel rakiplerin ve seçkin üniversitelerin katıldığı finalde, ülkemizi Cloud Track (Bulut Bilişim) kategorisinde temsil eden ESOGÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Ceren Adıyaman, Gamze Dağ ve Burak Kanber sergiledikleri üstün performansla zirveye adlarını yazdırdılar. ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Savaş Okyay'ın akademik danışmanlığında finallere hazırlanan ESOGÜ ekibi, Shenzhen'deki küresel finalde doğrudan pratik laboratuvar ve zorlu senaryo sınavlarında yarıştı. İleri düzey bulut bilişim teknolojileri, dijital dönüşüm süreçleri ve yapay zeka uygulamalarını kapsayan; karmaşık sistem senaryolarında teknik yetkinlik ve gerçek zamanlı problem çözme becerilerinin sınandığı bu zorlu süreçte ESOGÜ öğrencileri, teorik bilgilerini pratik mühendislik refleksleriyle birleştirerek bu büyük başarıya ulaştı. Huawei ICT Academy programının aktif bir üyesi olan ESOGÜ, bu küresel dereceyle birlikte bilişim teknolojileri ve ileri düzey mühendislik eğitimindeki uluslararası standartlarını bir kez daha tescillemiş oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Teknoloji, Huawei, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ESOGÜ Öğrencileri Küresel Başarı Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Işıl Yilmaz Işıl Yilmaz:
    bu haberi okuyunca gerçekten şaşırdım ESOGÜ'nün bu kadar başarılı olduğunu bilmiyordum. Öğrenciler olarak bakınca çok umut verici bu tür haberler gelecek için. Bulut bilişim sektörü büyüyor ve mezunların iş bulması daha kolay hale geliyor. Emeği geçenlere başarılar diliyorum. 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Alikaya Mehmet Alikaya:
    aynen kanka çin'e gittiler finalde yarıştılar filan ama aileler ne zaman çocuklarının iş bulmasını izleyecek bari böyle başarılar da moral olsun hee 0 0 Yanıtla
  • Nilüfer Kılıçarslan Nilüfer Kılıçarslan:
    ya tamam güzel de bulut bilişimle dünya ikinciliği almak ne işe yarıyo ki hala işsiz mezun var 0 0 Yanıtla
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