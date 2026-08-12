Bu nasıl saat? Değerini duyanlar inanamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bu nasıl saat? Değerini duyanlar inanamıyor

Bu nasıl saat? Değerini duyanlar inanamıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e doğum gününde değeri 100 bin doları aşan bir saat hediye etti. Dünyaca ünlü futbolcunun Georgina için tercih ettiği pahalı hediye dikkat çekti.

Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'in doğum gününü özel bir hediyeyle kutladı. Ronaldo, Georgina'ya değeri 100 bin doların üzerinde olan bir saat hediye etti.

SAATİN DEĞERİ 100 BİN DOLARI AŞIYOR

Dünyaca ünlü futbolcunun doğum günü hediyesi için tercih ettiği saatin değerinin 100 bin dolardan fazla olduğu belirtildi.

Bu nasıl saat? Değerini duyanlar inanamıyor

Cristiano Ronaldo, Hediye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu nasıl saat? Değerini duyanlar inanamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • aykut koçak aykut koçak:
    para var huzur var..alır abi...bizde asgari ücrete temmuzda ikinci zam gelir mi diye bekleyelim 1 3 Yanıtla
  • oktay sayar oktay sayar:
    Çin malı ,500 TL 0 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    pazarda görsem 10 lira verip almam 0 0 Yanıtla
  • rıdvan öztürk rıdvan öztürk:
    eski casio lara benziyo :) 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’dan Golan Tepeleri’ne İsrail İzni Kolombiya'dan Golan Tepeleri'ne İsrail İzni
Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı
İstanbul’da jammer’lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı İstanbul'da jammer'lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı
Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan’da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi

16:21
Fenerbahçe’den Vedat Muriqi için TFF’ye sürpriz başvuru
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru
15:59
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler
Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler
15:58
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi
MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
15:42
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
15:22
Yalova’da F-16 eğitim uçağı düştü
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü
14:29
Bayrağa çirkin saldırı Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 16:31:20. #7.12#
SON DAKİKA: Bu nasıl saat? Değerini duyanlar inanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.