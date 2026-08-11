Şile yolu’nda feci kaza: İki tır hurdaya döndü, yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Şile yolu’nda feci kaza: İki tır hurdaya döndü, yol trafiğe kapatıldı

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Şile Ömerli Yolu üzerinde 2 tırın çarpıştığı kazada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

  Şile Karakiraz mevkii Ömerli yolu üzerinde seyir halinde bulunan 2 tır henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 2 tır hurdaya dönerken olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Şile Yolu’nda meydana gelen zincirleme tır kazası, bölgede büyük paniğe ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Aynı istikamette ilerleyen iki tırın henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlar adeta hurda yığınına döndü.

Şile yolu’nda feci kaza: İki tır hurdaya döndü, yol trafiğe kapatıldı

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine adrese hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası Şile Yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri olası bir ikincil kazayı önlemek adına yolda güvenlik tedbirleri aldı. Ekiplerin çalışması ve araçların kaldırılması amacıyla güzergah kısa süreliğine tamamen trafiğe kapatıldı.

Şile yolu’nda feci kaza: İki tır hurdaya döndü, yol trafiğe kapatıldı

İNCELEME BAŞLATILDI

Hurdaya dönen tırların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı yeniden kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri feci kazanın çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Şile, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şile yolu’nda feci kaza: İki tır hurdaya döndü, yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Nedeni belli oyola sari komyon tir araba asiri surat yapiyir.o yola eds konacak eds.daha neyi bekliyorsunuz.c9k tehlikeli 1 0 Yanıtla
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