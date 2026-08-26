Etkili Okul Yönetimi Semineri Menteşe'de - Son Dakika
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Etkili Okul Yönetimi Semineri Menteşe'de

Etkili Okul Yönetimi Semineri Menteşe\'de
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Menteşe'de okul müdürlerine yönelik etkili yönetim semineri sürüyor, eğitim uzmanı katkı sağlıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde görev yapan okul müdürlerine yönelik düzenlenen "Etkili Okul Yönetimi" semineri devam ediyor.

24-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan seminerde; Eski Personel Eğitim ve Daire Başkanı, Eğitim Uzmanı Akif Büyükergene eğitimci olarak yer alıyor. Büyükergene, seminer kapsamında okul idarecilerinin liderlik ve yönetim becerilerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla bilgi, birikim ve deneyim paylaşımında bulunuyor.

"Etkili okul yönetimi güçlü eğitimin temelidir"

Seminer alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, eğitimin yöneticilerin gelişimine sağlayacağı katkıların önemine dikkat çekti. Etkili okul yönetiminin güçlü bir eğitim ortamının en temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Çay, seminer programına katılım gösteren tüm okul idarecilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Etkili Okul Yönetimi Semineri Menteşe'de - Son Dakika

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