ETÜ\'den Spor Dostu Kampüs Başarısı

Erzurum Teknik Üniversitesi "Spor Dostu Kampüs" değerlendirmesinde Türkiye ikincisi oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen "Spor Dostu Kampüs" programı kapsamında gerçekleştirilen 2026 yılı değerlendirmelerinde Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Türkiye genelinde ikinci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen ödül töreninde ETÜ adına belge, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a takdim edildi. Sporun kampüs yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirilmesini amaçlayan program kapsamında üniversiteler; spor vizyonu ve kurumsal strateji, spor altyapısı ve tesis güvenliği, öğrenci kulüplerinin etkinliği, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, engelli bireylere yönelik erişilebilirlik uygulamaları ve geleneksel sporların yaşatılmasına yönelik faaliyetler başta olmak üzere toplam 45 kriter üzerinden değerlendirildi.

Öğrenci odaklı spor politikaları, güçlü spor altyapısı, ulusal ve uluslararası sportif başarıları ile dikkat çeken ETÜ, elde ettiği bu dereceyle sağlıklı yaşam kültürünü destekleyen ve öğrencilerini spora teşvik eden örnek yükseköğretim kurumları arasında yerini bir kez daha pekiştirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversite olarak öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini de önemsediklerini belirterek, "Sporun yaşam biçimi haline geldiği bir kampüs kültürü oluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Elde edilen bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - ERZURUM