ETÜ ile Rölöve Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü arasında, kurum personelinin lisansüstü eğitim imkanlarından yararlanmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

ETÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürü Tümer Eslek iş birliği protokolüne imza attı.

Protokol kapsamında, Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü personelinin ETÜ bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarına ilgili mevzuat ve üniversitenin lisansüstü eğitim esasları doğrultusunda başvuru yapabilmesine imkan sağlanacak.

Protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversite olarak kamu kurumlarıyla geliştirilen iş birliklerine büyük önem verdiklerini belirtti. İmzalanan protokolün, Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü personelinin akademik ve mesleki gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Çakmak, kültürel miras alanında görev yapan uzmanların lisansüstü eğitimle desteklenmesinin hem kurumsal kapasiteyi güçlendireceğini hem de üniversite-kamu iş birliğini daha ileriye taşıyacağını söyledi.