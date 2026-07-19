ETÜ ve Milli Eğitim'den Erzurum Lisesi İş Birliği - Son Dakika
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ETÜ ve Milli Eğitim'den Erzurum Lisesi İş Birliği

ETÜ ve Milli Eğitim\'den Erzurum Lisesi İş Birliği
19.07.2026 10:56
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ETÜ ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzurum Lisesi tarihi için araştırma protokolü imzaladı.

ETÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Erzurum Lisesinin tarihine ışık tutacak iş birliği protokolü imzalandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Erzurum Lisesinin köklü geçmişinin bilimsel yöntemlerle araştırılarak kayıt altına alınmasını amaçlayan "Erzurum Lisesi Tarihinin Yazılması Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Hazırlanacak kitap ve albüm çalışmalarıyla Erzurum Lisesinin tarihsel mirasının gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan iş birliği protokolünün imza töreni, ETÜ Rektörlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve Prof. Dr. Naim Ürkmez, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ile Erzurum Lisesi Müdürü Ömer Coşkun katıldı.

Protokol kapsamında, Erzurum Lisesinin kuruluşundan günümüze uzanan tarihsel gelişimi arşiv belgeleri, sözlü tarih çalışmaları ve akademik araştırmalar doğrultusunda incelenecek. Elde edilen bilgi ve belgeler akademik ölçütler çerçevesinde değerlendirilerek kitap ve albüm haline getirilecek.

İş birliği doğrultusunda ETÜ, proje kapsamında akademik danışmanlık hizmeti sunacak; araştırma, kaynak tarama, veri toplama, analiz ve yazım süreçlerini bilimsel yöntemlerle yürütecek. Ayrıca hazırlanacak taslak metinler akademik hakem değerlendirmesinden geçirilerek çalışmanın bilimsel niteliği güvence altına alınacak.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise proje kapsamında gerekli kurumsal koordinasyonu sağlayacak, Erzurum Lisesi arşivine ve okul kayıtlarına erişim konusunda destek verecek. Mezunlar, emekli öğretmenler ve okul ile bağı bulunan kişilerle iletişim süreçlerinin yürütülmesine katkı sunacak olan Müdürlük, projenin tanıtımı ile yayımlanacak eserlerin basım ve dağıtım süreçlerinde de kurumsal destek sağlayacak.

Projenin koordinasyonu, ETÜ Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Naim Ürkmez, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ve Prof. Dr. Uğur Akbulut ile Erzurum Lisesi yönetici ve öğretmenlerinden oluşan ortak yürütme kurulu tarafından gerçekleştirilecek.

Hazırlanacak kitap ve albümün, Erzurum Lisesinin köklü geçmişini bilimsel veriler ışığında kayıt altına almasının yanı sıra eğitim tarihi alanına katkı sunan kalıcı eserler arasında yer alması hedefleniyor. Tarafların onayının ardından tamamlanan çalışmalar basılı ve dijital ortamda kamuoyuyla paylaşılacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim ETÜ ve Milli Eğitim'den Erzurum Lisesi İş Birliği - Son Dakika

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